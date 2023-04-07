TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia sürprizi! Sezon sonunu beklemeden...

Fenerbahçe'de sözleşmesi haziran ayında sona erecek Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her fırsatta adı Brezilya temsilcisi Internacional ile anılan yıldız futbolcu hakkında sürpriz bir transfer haberi geldi. İşte Brezilya basınında yer alan o haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2023- 19:35