Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşini bırakmıyor! Sıraya İtalyanlar da girdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir haber geldi. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından birine Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Napoli dışında bir büyük takımdan daha teklif geldi. İşte detaylar... FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2023- 13:36