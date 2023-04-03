Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı konuk etti.
Dünya devleri Fenerbahçeli yıldızın peşini bırakmıyor! Sıraya İtalyanlar da girdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir haber geldi. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından birine Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Napoli dışında bir büyük takımdan daha teklif geldi. İşte detaylar... FB spor haberi
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği ve 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenilerek zirve yolunda ağır bir yara aldı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Cenk Tosun (2), Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar'dan geldi.