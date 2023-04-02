Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin Kadıköy'de uygulayacağı strateji belli oldu.
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Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'nin Kadıköy'de uygulayacağı strateji belli oldu.
Sarı-Lacivertli ekibin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un, bu maçta da takımını 3'lü savunma ile oynatması bekleniyor.
Ancak en önemlisi Portekizli teknik adamın bu maçta nasıl bir taktik ile oynayacağı.