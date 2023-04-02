Milli arayı Zenit maçıyla değerlendirdi. Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan memnun kaldı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ | Galibiyetin sırrı o detayda yatıyor! İşte derbinin şifreleri
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi yoğun bir şekilde antrenmanlar yapan iki ekip, hazırlıklarını tamamladı. Takvim, tecrübeli teknik direktörler Jorge Jesus ve Şenol Güneş'in, galibiyet için oluşturdukları taktikleri masaya yatırdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe - Beşiktaş haberleri
Forvet hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya diken Serdar Dursun, ekstra çalışmalarla hocasının gözüne girmeye çalıştı.
Sezona iyi başlayan Crespo son haftalarda eleştirilerin hedefinde. Orta saha için İrfan Can-Arda Güler arasında son karar Jesus'ta. Genç yıldız Arda bir adım önde.