Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk oluyor. Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat 21.30'da başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.



BASKONIA 25-27 F.BAHÇE BEKO | 1. periyot sonucu



BASKONIA 38-44 F.BAHÇE BEKO | 2. periyot sonucu



4 SPORCU KADRODA YER ALMADI



Takımda tedavi süreçleri devam eden Metecan Birsen ve Scottie Wilbekin'in yanı sıra, Tofaş karşılaşmasında sol bacak kalf bölgesinden sakatlık yaşayan Melih Mahmutoğlu ve bireysel idmanlara başlamasına rağmen henüz takım idmanlarına dahil olmayan Dyshawn Pierre bu maçta forma giyemedi.