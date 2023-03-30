Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili belirsizlik sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Planları belli oldu! Nisan'da Jorge Jesus için gelecekler
Sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunu devralan Jorge Jesus ile ilgili belirsizlik sürüyor. Uzun zamandır adı Brezilya Milli Takımı ile anılan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor. Brezilya Futbol Federasyonu ise Portekizli hoca ile görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Portekizli hoca, "Sözleşmemin sezon sonunda bittiğini herkes biliyor" dedi.
Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları yüksek sesle dillendiriliyor.