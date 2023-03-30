FENERBAHÇE HABERLERİ - Planları belli oldu! Nisan'da Jorge Jesus için gelecekler

FENERBAHÇE HABERLERİ - Planları belli oldu! Nisan'da Jorge Jesus için gelecekler

Sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunu devralan Jorge Jesus ile ilgili belirsizlik sürüyor. Uzun zamandır adı Brezilya Milli Takımı ile anılan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi ise sezon sonunda sona eriyor. Brezilya Futbol Federasyonu ise Portekizli hoca ile görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 06:40