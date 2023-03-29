Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus Beşiktaş'ın kanayan yarasını buldu! İşte derbide 3 puanın şifresi!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Jorge Jesus, siyah-beyazlıların zaafını buldu. İşte Jesus'un derbi planı... | Fenerbahçe haberleri
Takımda da tüm çalışmalar Jesus ve teknik ekibin yönetiminde bunun üzerine devam ediyor.
Milli takımlarda bulunan isimler nedeniyle idmanlar eksik yapılsa da teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş planlarını yapıyor. Milli arada yardımcılarıyla birlikte Beşiktaş maçlarını izleyen Jesus, uyarılara başladı.