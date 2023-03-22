Fenerbahçe'de Alanyaspor galibiyetiyle birlikte keyifler yerine geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan kalma şartları!
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus gelişmesi yaşanıyor. Portekizli hoca daha önce yaptığı açıklamada, "Sözleşmemin mayıs'ta bittiğini herkes" biliyor açıklamasıyla dikkat çekmişti. İşte sürpriz gelişme... FB SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın takıldığı haftada kazanarak puan farkını indiren sarı-lacivertlilerin ana gündem maddelerinden biri de Jorge Jesus'un durumu.
Portekizli hoca kontratıyla ilgili sorulara "Mayıs'ta bittiğini herkes biliyor" diyerek net bir yanıt vermiyor.