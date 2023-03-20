Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı.
Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup ederek Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti.