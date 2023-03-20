Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan oyuncular hakkında bilgilendirme yaptı.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması sebebiyle tedavi edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia açıklaması!
Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan 3 futbolcusuyla ilgili açıklama yaptı. İşte sarı lacivertlilerde Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia'nın son durumları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.03.2023- 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023- 13:44
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan oyuncular hakkında bilgilendirme yaptı.