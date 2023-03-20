Fenerbahçe'den Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia açıklaması!

Fenerbahçe'den Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia açıklaması!

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan 3 futbolcusuyla ilgili açıklama yaptı. İşte sarı lacivertlilerde Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia'nın son durumları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023- 13:44