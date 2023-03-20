FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu imzayı atıyor! Yeni takımı ve bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu oyunla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın dev kulübü, milli yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor. Ferdi için sarı lacivertlilere sunulacak bonservis ücreti de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberler (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 15:50