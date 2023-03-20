Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay'da işlem tamam! Sıra o isimde
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculara çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, milli kaleci Altay Bayındır ile nikah tazeledi. Altay'a 4 yıllık imza attıran Kanarya, gözünü bir diğer yıldız oyuncusuna çevirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Son olarak milli takım arası öncesi oynanan Alanyaspor maçında 3 puanla buluşan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile farkı azalttı.
Cimbom ise 26. haftada Konyaspor deplasmanından mağlup ayrıldı.