FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay'da işlem tamam! Sıra o isimde

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay'da işlem tamam! Sıra o isimde

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculara çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, milli kaleci Altay Bayındır ile nikah tazeledi. Altay'a 4 yıllık imza attıran Kanarya, gözünü bir diğer yıldız oyuncusuna çevirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 19:13