Fenerbahçe'de Joshua King sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Joshua King, 77. dakikada sakatlandı. Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2023- 20:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023- 21:00
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Joshua King, 77. dakikada sakatlandı. Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi.
King ikinci yarının başında Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil olmuştu.
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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.