Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel maçın 63. dakikasında Alanya ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İşte pozisyon... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2023- 20:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023- 20:45
Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel maçın 63. dakikasında Alanya ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Enner Valencia, beraberlik golünü kaydetti.
İŞTE O POZİSYON:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.