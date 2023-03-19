Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekibin yıldız golcüsü Enner Valencia önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE EKVADORLU OYUNCUNUN SÖZLERİ:

Birkaç gün önce Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor ile konuştuk, bana şaka yaptılar "Artık gol atmayı bırak' dediler. Ben de 'Şu an olmaz' dedim. Bu gollerle galibiyet gelince de iyi oluyor.

Galatasaray'a bakmıyoruz, kendi maçlarımıza bakıyoruz. Rakiplerin ne yaptığı önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kazanarak özgüvenli şekilde devam etmek istiyoruz.