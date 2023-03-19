ALANYASPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. haftada devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Alanyaspor ise son oynanan karşılaşmada alınan mağlubiyet izini silmek istiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 26. haftada devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Alanyaspor ise son oynanan karşılaşmada alınan mağlubiyet izini silmek istiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın 11'i belli oldu.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Candaias, Rassoul, Koulourıs, Yusuf, Lusamba.

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia.

F.BAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI

23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.

Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

ALANYA 1, KANARYA 4 EKSİK

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.