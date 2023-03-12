Fenerbahçe Beko, Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre'nin 3-4 hafta takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 10 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Barcelona maçının ilk yarısında sol bacağından sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı sağlık kontrollerinde kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Dyshawn Pierre'nin sahalara dönüş süresinin 3-4 hafta arasında olması öngörülmektedir" denildi.