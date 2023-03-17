Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası Jorge Jesus'a değişiklik eleştirisi! "Onu neden çıkardın?"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yla karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda eden taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sevilla'yı ne hallere düşürdük? Bütün maçı acı çeke çeke oynadılar. Hakem Michael Oliver de onların yaptığı sertliklere göz yumunca ağır tempoda oynanan bir karşılaşma izledik. Ben hayatımda bu kadar çirkef oyuncu topluluğu görmedim. İsmi büyük oyunu küçük Sevilla'yı sahada darmadağın ettik.
Doğru kadroyla çıksak ilk maçta işi bitirirdik. Jesus'un İsmail Yüksek ve merkezde Arda Güler'i oynatması belki de geldiğinden beri yaptığı en doğru hamleydi. Böyle oynaması gerektiğini sezon başından beri söylüyorum.
Normal şartlarda taraftarların takımı ateşlemesi gerekirken bir takım kendini Fenerbahçeli zanneden taraftarlar yüzünden tur gitti.
Onların attığı çakmaklar, yabancı maddeler oyunu Sevilla'nın lehine soğuttu. Yazıklar olsun! Gelmeyin böyle yapacaksanız maçlara! Jesus değişiklikleri yapmada çok geç kaldı. 70. dakikada alması gereken riskleri son dakikalara sıkıştırdı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - AH JESUS AH!
Fenerbahçe maça coşkulu başladı. İlk yarıda daha fazla topla oynayan sarı-lacivertliler, Sevilla kalesine şut denemesinde bulunmadılar. Batshuayi'nin auta giden şutu dışında penaltıya kadar rakip savunmayı zorlayamadı Fenerbahçe.
Ferdi'nin ortasında Alex Telles ceza sahasında topa adeta smaç yaptı, hakem Michael Oliver penaltıyı vermemekte ısrar etti. Yuh yani! VAR devreye girdi de 'Gel izle, burada penaltı var' dedi Oliver'e.
Kazandığımız penaltıyı Valencia gole çevirdi. Golün ardından Valencia ile 2. golü de bulabilirdik ama değerlendiremedik. İspanya'daki maçın ilk yarısında daha çok gol pozisyonuna girmiştik.
Sevilla, Fenerbahçe'nin oyununu bozmak, sert oynamak ve vakit geçirmekten başka bir şey yapmadı maç boyunca. 2-0'ın üzerine yatmaya çalıştılar. Fenerbahçe öne geçtikten sonra tribünlerdeki taraftarların da coşkusu görülmeye değerdi.
Jorge Jesus'tan sürpriz bir kadro bekliyordum. Maçtan önce A Spor'daki yayınımda Arda Güler ve Oosterwolde'nin ilk 11'de çıkacağını söylemiştim. İsmail Yüksek, kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu. Oysa sezona ne kadar potansiyelli başlamıştı. Dün de iyi savaştı.
Sevilla, üzerine biraz gidince bocalayan bir takım. Dün ilk yarıda bu kadar topla oynamışken, daha fazla şut atsaydık belki de maçı koparacaktık. Arda Güler, hep hücumu ve golü düşünen bir oyuncu. Helal olsun! Dün çok top çaldı, ayağındaki topu kaptırmadı, Sevilla defansına çok zorluk çıkardı. İkinci yarının hemen başında rakip kaleye bir füze gönderdi Arda! Bu şuta şapka çıkarılır şapka!
Tam rakip kaleye akın akın geliyoruz; oyunu tek kaleye çevirmişiz, işte bu anlarda tribünlerden atılan bir çakmak, Sevilla'ya adeta ilaç gibi geldi. Sevilla kalecisi Dmitrovic, yaralanma bahanesiyle yerde 5 dakika yattı. Takımını dinlendirdi, oyunu soğuttu.
İlk yarıda yapamadığımızı 60'tan sonra yapmaya başladık. Bol bol şut attık rakip kaleye. Özellikle Valencia'nın şutları Sevilla için bir kabus oldu. Sampaoli, ikinci yarıda oyuncu üstüne oyuncu değiştirirken, Jesus çok bekledi. Oysa İrfan Can ve Crespo oyuna girse, hücumda daha etkili olabilirdik.
Jesus'un, Oosterwolde'yi çıkaracağını düşünürken, Zajc'ı çıkarıp Mert Hakan'ı oyuna aldı. Ardından peş peşe değişiklikler geldi Jesus'tan. Hepsi tamam da Sevilla'ya nefes aldırmayan Valencia neden çıktı? Sahanın en iyisiydi ve Fenerbahçe'nin gol ve gollere ihtiyacı vardı.
Fenerbahçe iki maçta da Sevilla'ya futbol dersi verdi ama turu kaybetti. Kazanmak ülke puanı açısından önemliydi. Ama kazanmışken turu da geçmeliydik. Çünkü biz bunu hak ettik. Turu geçsek, final yolumuz açıktı.
Fenerbahçe, dün tarihin eşiğine kadar geldi, hak etti ama gülen taraf İspanyollar oldu. Yazık, çok yazık oldu! Peki Fenerbahçe turu Sampaoli'nin tecrübesi nedeniyle mi, yoksa Jesus'un hatalara ile mi kaybetti? İşte burası çok önemli...
GÜRCAN BİLGİÇ - SINIRDA OYNAMAK!
Gece kendine özel gerilimini dakika dakika yaşattı herkese. Fenerbahçe için sadece üstün olmak, kontrolü elinde tutmak yeterli değildi. Hem golü kovalayacak, hem de pür dikkat rakibin nefesini kesecekler.
Tribünler yükünü almış, umudunu – inancını sahadakilere gösterdi. Ama maçın başındaki tempoyu yitirip, "seyirci" moduna geçince, Sevilla'nın istediği düşük tempoya geçildi. Yarım pozisyonun bile olmadığı ilk yarıda, Ferdi'nin etkili bindirmesinde Telles'in açılan kolu, penaltı golünü getirdi.
İkinci yarıda Fenerbahçe adına taktik hamleler vardı ama Sevilla'nın planı maçı "çamura" yatırmak oldu. Vakit geçirmeler başladı. Yere düşen kalkmadı, hakem üstüne oynandı ve seyirci de bu oyuna geldi. Fenerbahçe tempoyu eline geçirip, şutlarla kaleye yaklaşıyordu ki, kendi seyircisi maçı durdurdu. Olacak iş değil… Jesus'un altı Türk oyuncuyla başladığı maçta Arda ve İsmail kendi sahnelerini mükemmel oynadılar. Ferdi'nin de varlığıyla sağ kanadı kullandılar sürekli.
Hem önde baskı, hem de dikine oynayan oyuncular ile üretmenin peşine düşerken, beşli defansın önündeki iki ön libero ile duvarı ördü Sevilla. Bir hata daha yapacaklardı. Valencia'nın burnu sürekli gol kokluyordu. İki kere daha denedi. Jesus'un maç hamlesi Rossi ve Emre Mor gibi adam eksilten oyuncularla oldu. Fırsatlar da geldi ama çeyrek final kapısını sürekli çalıp durduk.
Kazanma sınırında oynanan ilk maçın da, dünkü karşılaşmanın da kırılma noktası iki takım arasındaki tecrübe farkıydı. Her türlü gerginliği kendi lehine yorumlamayı bilen Sevilla karşısında, performansını zorlayan Fenerbahçe. Üstelik seyircisinden de istediği desteği alamadan. Bir perde kapandı ama ciddi bir güç gösterisi ve limitini bilmeyi cebine koydu Fenerbahçe. İyi bir takıma sahipler, karakterli oyuncuları var ve ahlaklılar.