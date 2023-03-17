Sevilla, üzerine biraz gidince bocalayan bir takım. Dün ilk yarıda bu kadar topla oynamışken, daha fazla şut atsaydık belki de maçı koparacaktık. Arda Güler, hep hücumu ve golü düşünen bir oyuncu. Helal olsun! Dün çok top çaldı, ayağındaki topu kaptırmadı, Sevilla defansına çok zorluk çıkardı. İkinci yarının hemen başında rakip kaleye bir füze gönderdi Arda! Bu şuta şapka çıkarılır şapka!