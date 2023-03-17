UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde oynadığı rövanş müsabakasını 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası İspanyol basını manşetlere taşıdı! "Cehennemde hayatta kaldı"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırladı. İlk mücadeleyi 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, maçı 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya bu turda veda etti. İspanyol basını da, Fenerbahçe-Sevilla maçına geniş yer ayırdı. İşte o manşetler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kupa 2'ye elemelerde Slovacko'yu saf dışı bırakarak başlayan Fenerbahçe, play-off'ta ise Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı.
Sarı-lacivertli takım, B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dynamo Kiev ile karşılaştı.