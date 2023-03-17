Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası İspanyol basını manşetlere taşıdı! "Cehennemde hayatta kaldı"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırladı. İlk mücadeleyi 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, maçı 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya bu turda veda etti. İspanyol basını da, Fenerbahçe-Sevilla maçına geniş yer ayırdı. İşte o manşetler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 09:45