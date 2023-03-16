Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı ve 1 maç eksiğiyle 9 puanlık fark oluştu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia sezon sonunda gidiyor mu? Kulüp başkanı açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de, golcü oyuncu Enner Valencia olağanüstü bir performans sergiliyor. Ekvadorlu santrforun sezon sonunda sözleşmesi biterken, sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı ise merak ediliyor. Deneyimli yıldızla birçok takım ilgilenirken, o takımın başkanı transfere dair konuştu. İşte son gelişmeler ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasını BAY geçen Fenerbahçe, 26. haftada ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak.
Teknik direktör Jorge Jesus, ligde 23 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.