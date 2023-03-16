"FUTBOL ÇOK DEĞİŞKEN"

Barcellos, "Futbol çok değişken. Bugünden onun geleceğini garanti edemem. Uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu, onda takımımıza uyan güçlü yönler bulduk. Harika bir futbolcu. Konuyla ilgili halen çalışıyoruz. Şimdiden anlaşma gibi bir durum söz konusu değil." şeklinde sözlerine devam etti.