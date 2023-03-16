UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. Kanarya, mücadeleyi 1-0 kazandı. Ancak ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'dan elendi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Takımımın göstermiş olduğu performanstan ötürü oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi bir maç çıkardık ama turu geçemedik. Sevilla'daki dezavantajlı skoru tersine çeviremedik. Bugün gösterdiğimiz performans, Avrupa Ligi'nin üst seviye takımlarının gösterdiği bir performanstı. Güçlü ve iyi bir takıma karşı oynadık. Üzgünüz. Futbolun bütün kalitesini sahaya yansıttık ama maç istediğimiz gibi gitmedi, tur atlayamadık.

Taraftarların sahaya atmış olduğu maddelerden ötürü ritmimizin bozulduğu bir gerçek. Aslında Sevillalı oyuncular da bunu istiyordu. Mümkün olduğu kadar tempomuzu durdurmak istiyorlardı. Bunun için maç boyu ellerinden geleni yaptılar. Taraftarlarımız da bu nedenle gerildiler elbette. Onların yapmış olduğu şey, Sevilla'ya yardım etti. Sevilla, 'anti-futbol' oynuyordu zaten. Oyunu durdurmaya çalışıyorlardı. O dakikada hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bizim taraftarlarımızın attığı maddeler nedeniyle oyun durdu ve Sevilla'nın istediği oldu.

Bu sene en iyi maçımızı oynadık. Ofansif anlamda çok dinamiktik. Çok pozisyona girdik. Takım sahada hem toplu hem topsuz neler yapması gerektiğini biliyordu. Sevilla'nın girdiği 1 tane bile pozisyon yoktu. Sadece duran toptan bir tehlikeleri vardı. Bugün 15 şutumuz vardı. Yüzde 65 topa sahip olduk. Güçlü bir oyun sergiledik. Biz turu bugün değil, Sevilla'da kaybettik. İki maçta da pozisyonları gole çeviremedik. Farkı yaratan bu oldu. İki maça da bakınca üstün olan taraf bizdik.

İlk oynadığımız maçta ilk yarıda üstün olan taraf bizdik, ikinci yarıda üstün olan onlardı. Bu sebeple 2 gol attılar. Bugün içinse Sampaoli'nin sözlerine katılmıyorum. 2 yarıda da üstün olan taraf bizdik. İlk yarıda onlardan çok çok daha fazla üstündük. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar olmasa da yine onlardan daha iyi olan taraf bizdik. Şutları bile yok, pozisyonları yok. İstatistiklere bakmak bile yeterli. Biz 15 şut atmışız, Sevilla 3. Yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Kimin daha iyi olduğu belli. Bugün pozisyonlara giren bizdik. Sampaoli'yi de anlıyorum. 4 yarı boyunca Sevilla kötüydü diyemez, çünkü Sevilla'nın hocası kendisi. Bana göre, 4 devrenin 3'ünde biz iyiydik ama turu atlayan Sevilla oldu.