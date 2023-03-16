Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası Jorge Jesus'tan olay açıklama: Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor

Fenerbahçe - Sevilla maçının ardından Jorge Jesus'tan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Portekizli hoca düzenlenen basın toplantısında, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 23:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023- 00:13