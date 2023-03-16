Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası Jorge Jesus'tan olay açıklama: Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor
Fenerbahçe - Sevilla maçının ardından Jorge Jesus'tan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Portekizli hoca düzenlenen basın toplantısında, "Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz." ifadelerinde bulundu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.03.2023- 23:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023- 00:13
İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:
Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."