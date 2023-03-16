Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.
Fenerbahçe Sevilla maçında nasıl turu geçer? İşte o ihtimaller
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, son 8'e adını yazdırmak için sahne alacak. Peki; Fenerbahçe Sevilla karşısında turu nasıl geçer? İşte o ihtimaller... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.
Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.