UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. Fenerbahçe - Sevilla maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla'yı konuk ediyor. Fenerbahçe - Sevilla maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.









FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI İLK 11'LERİ



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Valencia, Arda Güler, Batshuayi.



Sevilla: Dmitrovic, Montiel, Bade, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Rafa Mir, En-Nesyri



MICHAEL OLIVER YÖNETİYOR

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, evinde İspanya'nın Sevilla ekibini konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstleniyor.