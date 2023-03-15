Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'da son haftalarda ciddi bir performans düşüklüğü gözleniyordu.
Fenerbahçe'de Miguel Crespo'dan maaş hamlesi!
Fenerbahçe'de son dönemde performansı düşen Miguel Crespo ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız orta sahanın menajerinin, kısa süre içinde sarı lacivertli yöneticilerle maaş konusunda görüşme yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in derlediği haberde kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Portekizli orta sahanın menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek ve oyuncusunun maaşının artırılması için Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yapacak.
Bu görüşmede oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.