Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Brezilya'dan Enner Valencia iddiası! O rakama imzayı attı
Fenerbahçe'de sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız golcünün transfer durumuna ilişkin Brezilya'dan çarpıcı bir haber geldi. 33 yaşındaki forvetin o rakama imza attığı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde sezon sonu sürpriz vedalar yaşanabilir.
Kanarya, her ne kadar sezon başında takım kadrosunu önemli isimlerle güçlendirse de sezon sonunda birçok futbolcuyla yollarını ayıracak.