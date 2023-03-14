UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında perşembe günü Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jesus gidiyor dünya klası hoca geliyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye sezon başı gelen Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerden Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandığını belli etmişti. Ayrılık sinyalleri veren Portekizli teknik direktörden sonra sarı-lacivertli ekip olası bir ayrılık sonrası takımın başına geçirilecek dünyaca ünlü hocayı açıkladı. İşte detaylar... | (FB spor haberi)
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla tek sezonluk sözleşme imzalamıştı.