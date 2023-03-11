UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile karşılaştı.
Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan takıma moral konuşması! "Daha iyi takımız"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, takım arkadaşlarına moral konuşması yaptı. İşte o sözler... (FB spor haberi)
Karşılaşmanın ilk yarısında yakaladığı net fırsatlardan yararlanamayan Kanarya rakibine 2-0 mağlup oldu.
Sevilla karşısında çok iyi bir ilk yarı oynamasına rağmen kaybeden Fenerbahçe gözünü rövanş maçına çevirdi.