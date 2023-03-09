Fenerbahçeli taraftarlar Sevilla'da maç saatini beklemeye başladı!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında bu akşam TSİ ile 23.00'te Sevilla ile mücadele edecek Fenerbahçe'de taraftarlar Sevilla şehir merkezinde maç saatini beklemeye başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2023- 19:41