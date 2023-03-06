Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.