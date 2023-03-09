UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Attila Szalai açıklamalarda bulundu.

ATTILA SZALAI: MAALESEF OLMADI

Macar savunmacı, 2-0'lık yenilginin ardından, "Buraya iyi bir sonuç almak için gelmiştik maalesef olmadı. Bence aslında iyi bir oyun oynadık. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Hayal kırıklığı oldu ama haftaya bir maçımız daha var. Hayal kırıklığı oldu ama haftaya bir maçımız daha var hedefimiz iyi bir sonuçla bu turu çevirmek." ifadelerini kullandı.