UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Sevilla ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan takım 2-0'lık skorla Sevilla oldu. Müsabaka sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Fenerbahçe'ye göre çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda takımım harikaydı, Sevilla'nın bir pozisyonu dahi yoktu. Avrupa Ligi'nde bu pozisyonları atmazsanız, kazanamıyorsunuz."

"Tecrübe eksikliğinin faturasını ödedik ama hala bir maç daha var."

"Hala bir şansımız var. Evet, tur şansı bugünün başlangıcına göre daha az ama henüz bir şey bitmedi."