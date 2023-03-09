Lucas Moura'nın sözleşmesi İngiliz ekibi Tottenham ile sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçe istiyordu! Lucas Moura'nın menajerinden transfer sözleri
Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sezon sonunda Tottenham'la sözleşmesi bitecek Lucas Moura için devreye girmiş fakat transfer sonuçlanmamıştı. Brezilyalı oyuncunun menajeri, İngiliz basınına konuştu ve futbolcunun geleceği hakkında bilgi verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı hem kulüp tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı.
Tottenham'ın menajeri Conte de Moura'nın takımdan ayrılma süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu.