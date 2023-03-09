Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol gazeteciden Jorge Jesus'a övgü! "O büyük bir dahi"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. İspanya'da oynanacak ilk ilk maçta sarı-lacivertli ekip avantaj elde etmek istiyor. Mücadaleye kısa zaman kala İspanya'nın önemli gazetelerinden MARCA'nın Sevilla Muhabiri Jaun Castro'dan Kanarya'ya ve teknik direktörü Jorge Jesus'a övgüler geldi. Maçın analizini yapan ünlü gazeteci flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
2022-2023 sezonuna Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam
Bu organizasyonun 3. Eleme Turu'nda Slovacko, play-off turunda da Austria Wien'i eleyen sarı-lacivertliler, grup aşamasında Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele etti.