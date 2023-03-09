UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Renne, AEK ve Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, 3 ekibi de geçerek grubu lider tamamlamıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'nın konuğu olacak. Avrupa'nın devleri, zorlu mücadeleyi yakından takip edecek. Devlerin gözü, sarı-lacivertli ekibin 6 yıldız isminin üzerinde olacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip teknik direktör Joege Jesus ile Avrupa'da final oynamanın hesaplarını yapıyor.
Portekizli çalıştırıcı karşılaşma öncesi, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarihi olan takıma karşı oynayacağız.