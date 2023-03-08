UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Enner Valencia, "Avrupa arenasında bir maça çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi. Ekvadorlu golcü ayrıca sözleşmesiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, golcü oyuncu Enner Valencia maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Ekvadorlu golcünün o sözleri:

Güzel bir sezon geçiriyoruz hep birlikte, sezona başladığımızda hedefimiz çok netti ligi kazanmak. Bu anlamda iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Farklı bir turnuvada Avrupa arenasında bir maça çıkacağız, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Sözleşmem ile ilgili kulüple görüşmeye devam ediyoruz, bir anlaşmaya varılmasını umuyorum.

Hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, hocamız bize bu güveni hissettiriyor. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet artıyor.