Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe 9 Mart salı günü saat 23.00'te Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki mücadeleyi yüksek riskli ilan etti!

Sevilla ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, İspanya 'da yüksek riskli maç ilan edildi. Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Sanchez Pizjuan Stadı'ndaki mücadeleyi bu kategoriye aldı. Bu yüzden karşılaşmayla ilgili önlemler alınacak.

ATLI POLİSLER VE POLİS KÖPEKLERİ

Milliyet'ye yer alan habere göre işte detaylar; Güvenlik güçleri ile önleme ve acil durum hizmetlerinin, her şeyin sorunsuz işlemesini sağlamak için 500'den fazla personelin yer alacağı bir sistem kurmayı planladığı İspanya'da yayınlanan haberlerde bildirildi. Buna göre Ulusal Polis olağan konuşlanmalarıyla hareket edecek, Müdahale Birimleri, Önleme ve Reaksiyon Birimleri, bu birimlerin motosiklet alt grubu, İl Enformasyon Tugayı yetkilileri, İl Özel Güvenlik Birimi ekibi, atlı polisler ve polis köpeklerinden oluşan harekat grupları da hazır bulunacak.



İTFAİYE VE AMBULANS BULUNACAK

Ambulansların yanı sıra çok sayıda doktor, hemşire ve acil tıp teknisyeni ile birlikte yerel polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri de görevlendirilecek. UEFA kurallarına göre stadyum içinde ve dışında meydana gelen her türlü olaydan ev sahibi kulübün sorumlu olması nedeniyle, Sevilla kulübü ve yerel idarecilerin işi sıkı tuttuğu belirtildi.



YÜKSEK RİSKLİ FİNAL MAÇI OLAYLIYDI

UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya'nın Rangers ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında Sevilla kentinde oynanan geçen sezonun final maçının da yüksek riskli ilan edildiği, iki takımın taraftarları arasında kavga çıktığı hatırlatıldı. Bıçaklama vakalarının da yaşandığı, göz altıların olduğu olayların da güvenlik güçlerini teyakkuzda tuttuğu kaydedildi.

3 BİN FENERBAHÇE TARAFTARI BEKLENİYOR

İspanyol ekibinin bir önceki turda karşılaştığı PSV'nin deplasmandaki maçta yetkililer tarafından taraftarlarına uygulanan orantısız güç nedeniyle şikayetçi olduğu da vurgulanırken, üç binden fazla sarı-lacivertli taraftarın karşılaşmaya gelmesinin beklendiği aktarıldı.