Sarı lacivertli takımın bu sezon sıkça eleştirilen kalecisi Altay Bayındır, Kayserispor maçında alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.
İtalyan basını Altay Bayındır'ın yeni adresini açıkladı!
Fenerbahçe'de bu sezon sıkça eleştirilen isimlerinden biri olan Altay Bayındır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, 24 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Serie A'ya transfer olacağını duyurdu. İşte milli kaleciyi isteyen takım... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Genç file bekçisi, özellikle ilk yarıda takımının 1-0 önde olduğu anlarda yaptığı kurtarışlarla beraberliği önledi.
İkinci devrede de kalesinde güven verdi.