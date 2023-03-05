İtalyan basını Altay Bayındır'ın yeni adresini açıkladı!

Fenerbahçe'de bu sezon sıkça eleştirilen isimlerinden biri olan Altay Bayındır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, 24 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Serie A'ya transfer olacağını duyurdu. İşte milli kaleciyi isteyen takım... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2023- 12:27 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023- 12:27