Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Şu anda transfer konusu önemli değil. Önemli olan bu maç. Zaten transfer Avrupa'da kapandığı için takımlar oyuncularını bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız yeniden liderliği geri alabilmek." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'u değerlendiren Jesus, "Rakibimiz güçlü bir takım. Kaliteli bir ekip. Bugünkü maçın zor olacağını düşünüyorum. Bu zorluklara karşı planlarımızı yaptık. Bugünkü hedefimiz her zaman olduğu gibi 3 puan, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların stada alınmamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe taraftarları çok önemli bir güç, F.Bahçe'ye zarar veren bir karar oldu." şeklinde konuştu.

Transfer yapılıp yapılmayacağına dair gelen soruya da yanıt veren Portekizli çalıştırıcı, "Şu anda transfer konusu önemli değil. Önemli olan bu maç. Zaten transfer Avrupa'da kapandığı için takımlar oyuncularını bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız yeniden liderliği geri alabilmek." dedi.