Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile ilgili transfer hareketliliği yaşanıyor.
İngiliz devinden Altay Bayındır bombası! İşte transfer planı
Fenerbahçe'nin henüz sözleşme yenilemediği Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki kalecisine İngiltere'den flaş bir talip çıktı. Ada basınında yer alan habere göre Premier Lig ekibinin, milli futbolcuyla ilgili transfer planını hazırladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler 24 yaşındaki file bekçisiyle henüz sözleşme yenilemedi.
Kontratı haziran ayında sona erecek 1.98 boyundaki eldivene birçok takımın talip olduğu belirtilmişti.