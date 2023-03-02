İngiliz devinden Altay Bayındır bombası! İşte transfer planı

Fenerbahçe'nin henüz sözleşme yenilemediği Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki kalecisine İngiltere'den flaş bir talip çıktı. Ada basınında yer alan habere göre Premier Lig ekibinin, milli futbolcuyla ilgili transfer planını hazırladığı belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2023- 15:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023- 15:13