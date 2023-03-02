Jorge Jesus onay verdi! Fenerbahçe transferi 10'unla kapatıyor

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için harekete geçmişti. Çalışmalarında sona gelen yönetim, sürpriz bir yıldızın transferini bitirmek üzere. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2023- 09:28