Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalktı.
Jorge Jesus onay verdi! Fenerbahçe transferi 10'unla kapatıyor
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmak için harekete geçmişti. Çalışmalarında sona gelen yönetim, sürpriz bir yıldızın transferini bitirmek üzere. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler 5 Mart'a kadar 1 hamle daha yaparak transfere nokta koyacak.
Böylelikle Kanarya'da uzun süren transfer bekleyişi son bulmuş olacak.