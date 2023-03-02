FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Lucas Moura'nın sözleşme şartları belli oldu!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Lucas Moura ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin transferi için yoğun uğraş verdiği Brezilyalı futbolcunun sözleşme şartları belli oldu. İşte Sambacı yıldızın istediği ücret... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)