Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler orta sahasına bir takviye yapmayı planlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Norveç ekibine teklif iletildi! Arada 2 milyon Euro fark var
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler bu bölgeye genç bir isim katmak isterken, Bodo Glimt'te kariyerini sürdüren oyuncu için gaza basıldı. Kanarya Norveç ekibine ilk teklifini iletirken, iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve 2 milyon Euro fark olduğu ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Aranan 8 numaralardan biri de Hugo Vetlesen.
Fenerbahçe, Norveçli oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.