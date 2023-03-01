FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Norveç ekibine teklif iletildi! Arada 2 milyon Euro fark var

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler bu bölgeye genç bir isim katmak isterken, Bodo Glimt'te kariyerini sürdüren oyuncu için gaza basıldı. Kanarya Norveç ekibine ilk teklifini iletirken, iki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve 2 milyon Euro fark olduğu ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 06:40