Konyaspor maçında 2 gol kaydeden Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla göz dolduran yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla da takımını sırtlıyor. Bu sezon sergilediği performansla sarı lacivertli taraftarları mest eden Valencia, Konyaspor maçında da attığı 2 golle büyük alkış topladı. Bu goller sonrası yıldız golcü adını Fenerbahçe Kulübü tarihine yazdırdı. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 21:34 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023- 21:35