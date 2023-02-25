Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 geriden gelerek 5-1 mağlup ettiği maçta attığı 4 golle yıldızlaşan Valencia, 2011'de Ankaragücü maçında 5 gol atan Alex de Souza'nın ardından bir maçta en fazla gol atan futbolcu olmuştu.
Konyaspor maçında 2 gol kaydeden Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti!
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla göz dolduran yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla da takımını sırtlıyor. Bu sezon sergilediği performansla sarı lacivertli taraftarları mest eden Valencia, Konyaspor maçında da attığı 2 golle büyük alkış topladı. Bu goller sonrası yıldız golcü adını Fenerbahçe Kulübü tarihine yazdırdı. İşte o istatistik...
Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında ise, Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sezon sergilediği performansla Fenerbahçe'yi adeta sırtlayan Enner Valencia, Konyaspor maçında attığı 2 golle büyük alkış topladı.