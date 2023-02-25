Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası João de Deus konuştu!

João de Deus Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından konuştu. Deus, "Yaklaşık 25 günlük bir süreden çıktık, maç oynamadan. Bu sürede oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı, çok iyi çalıştılar. Bu süreç zordu ama futbolcularım profesyonelliklerini yerine getirdi." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023- 21:52