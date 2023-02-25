Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası João de Deus konuştu!
João de Deus Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından konuştu. Deus, "Yaklaşık 25 günlük bir süreden çıktık, maç oynamadan. Bu sürede oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı, çok iyi çalıştılar. Bu süreç zordu ama futbolcularım profesyonelliklerini yerine getirdi." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023- 21:52
İŞTE DEUS'UN SÖZLERİ:
Yaklaşık 25 günlük bir süreden çıktık, maç oynamadan. Bu sürede oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yaptı, çok iyi çalıştılar. Bu süreç zordu ama futbolcularım profesyonelliklerini yerine getirdi. İyi bir galibiyet aldık, rakibimizin eksik kalmasının da etkisi var ama onlar eksik kalana kadar maçı domine etmeyi başarmıştık.
Yaşananlardan dolayı üzgünüz. benim hatırladığım en büyük trajedi bu. Hatayspor ve Gaziantep FK'nın lige devam edemeyecek olması çok üzücü. Biz de direkt olmasa da bu olaydan etkileniyoruz. Üzgün olduğumu tekrarlamak istiyorum.