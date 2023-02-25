Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi João de Deus konuştu!

Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi João de Deus konuştu. Jorge Jesus'un cezası nedeniyle saha kenarında olacak olan Deus, "Her şeyden önce depremler nedeniyle yakınlarını kaybedenlere üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Çalışmalarımızı mümkün olduğunca en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii ki kolay değil, hatta hiç mümkün değil ama profesyonel şekilde işimizi yapmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 18:13 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023- 18:21