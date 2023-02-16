Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mauricio Lemos resmi imzayı attı! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de istenen performansı sergileyemeyen Mauricio Lemos ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertlilerden ayrılan 27 yaşındaki stoperin yeni takımı da resmen açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya'ya büyük umutlarla transfer edilen Mauricio Lemos beklenilen performansı sergileyememişti.
Uruguaylı futbolcunun sözleşmesi feshedildi.