Enkazdan çıkarılmıştı! Mehmet Akif Ağaç Fenerbahçe'yle buluştu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde, Mehmet Akif Ağaç enkazdan kurtarılmıştı. Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi. İşte o kareler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 12:38