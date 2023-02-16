Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Enkazdan çıkarılmıştı! Mehmet Akif Ağaç Fenerbahçe'yle buluştu
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde, Mehmet Akif Ağaç enkazdan kurtarılmıştı. Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi. İşte o kareler...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2023- 12:38
Sarı-lacivertli ekibin çarşamba günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde misafir ettiği 15 yaşındaki Mehmet Akif, perşembe günü de Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.
Oyunculara formasını imzalatan Mehmet Akif Ağaç, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.