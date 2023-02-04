Fenerbahçe perşembe gecesi Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - F.Bahçe'nin Hakim Ziyech ısrarı! Görüşme detayları ortaya çıktı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Emre Demir'in bonservisini Barcelona'dan aldıktan sonra oyuncuyu Samsunspor'a kiralık gönderdi. Kanarya'nın sıradaki hedefi Hakim Ziyech. Fenerbahçe, Faslı oyuncu için kulübü Chelsea ile görüşme yaptı. İşte detaylar. | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler bir anda zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.
Kanarya transferlerle kadrosunu güçlendirmek için geri adım atmıyor.