FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia için sıraya girdiler! İşte yeni talibi

Fenerbahçe'deki kontratı haziran ayında bitecek olan Enner Valencia'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isme Aston Villa'nın ardından bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 06:40