Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia için sıraya girdiler! İşte yeni talibi
Fenerbahçe'deki kontratı haziran ayında bitecek olan Enner Valencia'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isme Aston Villa'nın ardından bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşıyor.
Süper Lig'de kaydettiği 20 golle krallık koltuğunda ilk basamakta oturan yıldız futbolcuya teklif yağıyor.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu forvete Aston Villa'nın ardından İnternacional de kanca attı.